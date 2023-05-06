娛樂

吳彥祖美猴王顯「雄」風

吳彥祖上載新劇海報作宣傳。 吳彥祖上載新劇海報作宣傳。
吳彥祖上載新劇海報作宣傳。
型男吳彥祖在美國發展事業有聲有色，在新劇《美生中國人》飾演「美猴王」一角，奧斯卡影后楊紫瓊則演觀音。劇集預告近日曝光，吳彥祖飾演的「美猴王」造型成為亮點，化妝及神情均相當入型入格。他在社交平台上載美猴王造型的劇集宣傳海報，見其戰袍上印有牛魔王及美猴王外，肩膀上還有「英雄」字樣，充滿中國風。
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