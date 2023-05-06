一鏡到底冇Take 2 MIRROR「雙J」攻日 登TFT現焦慮

擴展音樂事業版圖到海外的男團MIRROR又出擊，成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）昨日齊齊登上日本人氣音樂頻道《THE FIRST TAKE》獻唱，在「唱歌冇Take 2」的情況下一鏡到底拍攝。另一成員邱傲然（Tiger）日前則拍廣告吸金，攀山涉水又食風，施展無堅不摧的「虎眼」魅力。

去年本來去日本出席Summer Sonic音樂祭的MIRROR，因演唱會意外而辭演，但擴展事業版圖至海外的大計不變。繼今年初推出英文歌《RUMOURS》打「國際線」後，成員Jer及Jeremy更登上訂閱人數逾700萬、日本大型音樂頻道《THE FIRST TAKE》（TFT），是繼歌手陳柏宇後，成為另一組來自香港的演唱單位，演出短片昨晚正式上架，而頻道前晚發布的預告片中，見「雙J」緊張試咪。

TFT特別之處是以「一Take過」方式拍攝表演者唱歌時的情況，要一鏡到底的「雙J」，選唱Jer的音樂企劃《Rebirth（重新）》三部曲的終章《人類群星閃耀時》，而今次演繹方式更是大不同，有別於原本激昂的唱法，令樂迷大感驚喜。其實MIRROR攻日早有先兆，之前唱片公司曾在日本街頭發布大型廣告。

而「雙J」昨晚進行網上直播，與「鏡粉」齊齊觀賞影片，並分享箇中心情，直言事前十分焦慮，之前花了大量時間準備，並大爆花姐如生仔一樣又驚又緊張！

Tiger爬山食風 另一邊廂，MIRROR成員Tiger近日應護膚品品牌邀請拍廣告，拍攝時要在天氣不穩的情況下攀山涉水，全程冒着大風拍攝，雖然不斷食風，但他表現專業零怨言，期間被遊人認出時，更親切打招呼。他感謝工作人員冒着大風拍攝，夠定力才能成功拍下其「虎眼」：「真係考我體力加耐力，咁嘅環境拍咗10幾個鐘，雙眼要交到戲都唔容易。」