「龍虎豹」合體！ Twins跳開花舞 幫容祖兒解悶

近日韓國女團BLACK PINK成員Jisoo的歌曲《FLOWER》成為洗腦歌，當中的「開花舞」更熱爆網絡。為內地頒獎禮表演的蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌），為了幫壓軸出場的容祖兒解悶，即場跳「開花舞」氹對方開心！

《第30屆大學生電影節青春之夜》前晚在北京舉行，並揭曉8大獎項，內地小生朱一龍及女星奚美娟分別獲頒「最受大學生歡迎年度男女演員」，吳京主演的《流浪地球2》奪「最受大學生歡迎年度影片」，名導張藝謀則榮獲「最受大學生歡迎導演」。當晚有逾千名電影人及大學生參與盛典，樂壇天后容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）獲邀任特別表演嘉賓。

以黑色低胸裙上陣的阿嬌和穿Deep V花花裙的阿Sa合體，以Twins名曲《下一站天后》賀電影節舉行30年，原來今年是《下》推出20周年，在這特別日子Twins高唱這歌別具意義。而阿嬌的弗爆狀態惹來網民熱議，驚訝她身材超好，更有網民讚她似回到20歲。

林允拋胸搶鏡 而祖兒以壓軸嘉賓身份獻唱《春生》，向電影節及內地歷代電影人致敬。難得「龍虎豹」同場，祖兒與Twins當然雞啄唔斷。祖兒在化妝間等出場時，阿Sa好奇問祖兒：「你壓軸？都是天后才壓軸的嘛，沒辦法囉！」接着她和阿嬌模仿近日BLACK PINK成員Jisoo《Flower》的雙手張開扮花的舞姿，在祖兒身邊跳舞，以示天后氣場勁！另外，內地女星林允亦有出席，以黑色露肩美人魚裝上陣，大晒白滑香肩及誘人事業線，不過她「步步驚心」頻頻抽緊裙頭，以防走光。