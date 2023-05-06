食得有營：朱斐斐「慢」步減肥 唔怕反彈
在無綫劇《寶寶大過天》中飾演印傭Siti而入屋的藝人朱斐斐，分享瘦身餐單，以清淡為主，但不會全戒澱粉質或某一類食物，她說：「要平衡咁食。」其早餐有番薯、蛋及咖啡外，午飯會自備開工飯盒，煮雞、豬、牛肉再添小量調味料及一碗飯，但不食炸物及甜食，加上飲大量水，至於晚飯就會食大碗烚菜。其中她特別推介食牛油果，她說：「係好嘅脂肪，可以令皮膚滑啲。」
她又自爆曾是肥妹一名，覺得減肥要循序漸進，太心急減磅會令生活紊亂，太克制戒食反而影響心情，體重更易反彈，所以減肥時需要讓身體慢慢適應。同時她會勤做針對下身的運動，相比大量消耗體力的跑步，覺得在跑步機上行斜路較舒服，一周3次，每次約1小時。
註冊營養師（澳洲）劉嘉豪讚朱斐斐的做法：「佢好合理咁安排運動時間同種類，好多人喺減肥時，會強行做唔鍾意嘅運動，或者做多咗所謂嘅運動量，咁樣係享受唔到做運動嘅樂趣，好難持之以恒，其實減肥時最好揀啲自己未接觸過同覺得舒服嘅運動。」
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