食得有營：朱斐斐「慢」步減肥 唔怕反彈

在無綫劇《寶寶大過天》中飾演印傭Siti而入屋的藝人朱斐斐，分享瘦身餐單，以清淡為主，但不會全戒澱粉質或某一類食物，她說：「要平衡咁食。」其早餐有番薯、蛋及咖啡外，午飯會自備開工飯盒，煮雞、豬、牛肉再添小量調味料及一碗飯，但不食炸物及甜食，加上飲大量水，至於晚飯就會食大碗烚菜。其中她特別推介食牛油果，她說：「係好嘅脂肪，可以令皮膚滑啲。」