吳偉豪新劇享艷福 陳曉華遭渣男言語暴力：大家都遇過啦！

藝人陳曉華現身活動透露在新劇中有個渣男老公，她承認現實中亦遇過渣男，不過自稱已大個女，不會再受語言暴力攻擊。同場的陳煒與賴慰玲則互讓C位，夠晒禮讓！

無綫新劇《非常檢控觀》演員馬德鐘、陳煒、吳偉豪、陳曉華、賴慰玲、江嘉敏及蔣家旻等昨日在將軍澳電視城進行拜神儀式，合照時陳煒與賴慰玲互讓C位，最後由陳煒與馬德鐘企正中間合照。

陳曉華透露劇中有個「渣男」老公何廣沛，受盡欺騙及言語暴力，夫妻衝突大打出手的場面亦相當激，她直言第4度合作拍攝得相當辛苦。問到現實中可有遇過渣男，陳曉華則尷尬大笑說：「大家都遇過啦！（拍攝時勾起回憶？）最深刻都係何廣沛，依家見佢前面憎佢後面。（唔想再提？）係呀，依家大個女會好冷靜，唔會諗咁多，唔會再畀人言語暴力。」吳偉豪於劇中再與游嘉欣合作，更被對方主動追求，兼有錫錫戲，相當好艷福。講到爸爸吳大強憑《中年好聲音》爆紅，更指比他這個兒子更有「錢」途，吳偉豪即笑言還有時間追趕爸爸。

馬德鐘頻NG 陳煒幫口 至於陳煒講到與賴慰玲影相時禮讓，她表示因對方與馬德鐘及吳偉豪是劇中查案的「鐵三角」，戲份很重。角色方面，陳煒與馬德鐘既是舊情人，後來嫁給他的哥哥，關係錯綜複雜，2人在公在私不時頂嘴。馬德鐘覺得今次檢控官角色最大難度是考記性，要記專業名詞，對白亦不能改，坦言NG比平時多，陳煒則說：「劇中有8個案件，同埋咁多演員，所以大家都會體諒。」