疑淪劣迹人物 張繼科節目被模糊

內地乒乓球名將張繼科早前涉賣前女友景甜的私密影片還賭債，日前有網民發現他早期於節目《奔跑吧》整個人被模糊，疑淪劣迹人物，更指有些鏡頭沒辦法模糊，節目組便直接剪掉原片，而當時Angelababy與鄭愷跟張繼科同組，辛辛苦苦錄了片段被剪走，戥他們不值。