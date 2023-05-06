5月6日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月06日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
疑淪劣迹人物 張繼科節目被模糊
內地乒乓球名將張繼科早前涉賣前女友景甜的私密影片還賭債，日前有網民發現他早期於節目《奔跑吧》整個人被模糊，疑淪劣迹人物，更指有些鏡頭沒辦法模糊，節目組便直接剪掉原片，而當時Angelababy與鄭愷跟張繼科同組，辛辛苦苦錄了片段被剪走，戥他們不值。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230506-0506_00282_027/疑淪劣迹人物--張繼科節目被模糊
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc