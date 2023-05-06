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任家萱提早收母親節禮物
任家萱很期待小生命來臨。
台灣女星任家萱（Selina）懷孕逾5個月，雖然母親節未到，但她已收到母親節的靚花，原來是另一半「小徐」專登趁兩人出遊時送上最窩心的禮物，Selina自爆一見到花已雙眼通紅，非常感動。
她於社交網上載照片，到了長吊橋拍照留念，網民擔心她四圍走易攰和受傷，叫她不要到危險地方，小心留意身體狀況。
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