中娛星動：蔡少芬跳舞壓力大 Ella自誇女團天花板 遭謝娜寸老

女星陳嘉樺（Ella）與蔡少芬於內地節目中齊齊玩「回憶殺」，獲網民力撐成為風頭躉。Ella自誇是「女團天花板」，質疑謝娜不懂跳唱，反被對方寸老！

內地音樂競技節目《乘風2023》初舞台首播，上屆冠軍王心凌玩集體回憶成為大贏家，今次台灣代表Ella照辦煮碗，獻唱當年S.H.E首張專輯主打歌《戀人未滿》，不少「姐姐」都跟着唱。而謝娜由主持變為選手，被Ella質疑跳唱能力：「你是真心來這邊比賽嗎？為甚麼要這樣？跳唱你可以是不是？」謝娜說：「你可能還不了解，我跳舞跳得很好！」Ella再問：「你開過幾多場演唱會？」謝娜說：「不過說組合你最有資格！」Ella即自信滿滿說：「天花板嘛！」之後蔡少芬表示自己很大壓力：「你（Ella）當然輕鬆啦，你跳舞跳得那麼棒！」謝娜即笑言：「沒有，她也有短板！短板就是她老了！」3女圍在一起時非常嘈吵，被網民取笑是「兩岸三地大喇叭」。

劉雅瑟彌補遺憾 謝娜於表演中甚有看頭，穿着露腰裝跳舞，不時扭動纖腰，脫外套時更帶動全場氣氛，舞功不俗。事後她在社交平台留言：「好久沒有這麽暢快的在舞台上跳舞了！好開心有機會能夠重新演繹。」

蔡少芬還原劇集《洛神》「甄宓」一角，帶領觀眾重回2002年，她說：「說實話唱歌跟跳舞真的不是我的菜，你們不會相信我有多大壓力！我不敢說我會變成一個歌手，但是希望可以呈現一個不一樣的我。」至於劉雅瑟與許靖韻亦是參賽者之一，久未踏上唱歌舞台的劉雅瑟獻唱《給十五歲的自己》，表現淡定的她自爆很緊張，很懷念15歲時勇敢的自己，當日離開舞台是一個遺憾，現時已準備好重踏舞台，誠實地面對自己的不足。而初舞台比試中，Ella以384分暫時領先。