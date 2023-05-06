延續「后」勁 殊不簡單

一登視后聲價百倍，開啟成功之名，看似名利雙收，惟之後的路也不易行，靠毅力再創一片天！

唐詩詠 唐詩詠憑劇集《不懂撒嬌的女人》於2017年初嘗視后滋味但惹爭議，大批網民譏諷她「配角攞視后」，認為同劇的女主角宣萱才算實至名歸。唐詩詠之後努力演出《白色強人》等劇大獲好評，至去年離開合作近20年的無綫，決心向舞台劇界發展。

李佳芯 2018年憑劇集《BB來了》勇奪視后的李佳芯，雖然演技大獲好評，成為當家花旦，但翌年因敏感言論而被雪藏，慘被連環飛出4部劇。經歷大半年雪藏，她之後終獲放生，並憑《智能愛人》人氣再升。

胡杏兒 胡杏兒於2011年憑劇集《萬凰之王》奪視后，又憑《怒火街頭》奪「最受歡迎電視女角色」，有傳她初獲頒「女角色」獎時表現不興奮，之後得視后時又沒多謝高層，因而觸怒高層。她在合約期屆滿前不獲重用，在《衝上雲霄II》的排位更比陳法拉低，因而決心北上發展，參演《那年花開月正圓》等劇，成功打開內地市場。