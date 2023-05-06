獨家專訪：膺視后推上風口浪尖 林夏薇解神隱之謎 入戲抗「逆」

林夏薇去年揮抵鍾嘉欣成為視后掀起一片爭議聲，她得獎後「銷聲匿迹」，被指「神隱」一年。面對批評聲音，薇薇以正能量對待，付出200分努力做好本分，亦接受自己的不完美。期間多得兩位視帝黎耀祥與郭晉安及時給予鼓勵，令她相當感動。

林夏薇主演的無綫劇集《法言人》最近播出，去年拍攝期間她憑《七公主》榮膺「視后」，本來可喜可賀，惟她壓過鍾嘉欣得獎竟引起爭議。外間輿論壓力極大，幸好薇薇當時獲前輩的「及時雨」鼓勵，她說：「嗰陣頒獎禮前後係拍緊《法》嘅法庭戲，可能係有壓力，但係嗰排滿腦子都係對白，冇時間去諗咁多，只係專注喺角色裏面。攞獎之後嗰朝早開工，仲收到黎耀祥、郭晉安嘅鼓勵短訊，叫我放鬆啲，好好享受角色，呢樣都幾感動。」

薇薇在《七公主》搏到盡演出贏得視后，惟外間卻替復出拍攝《星空下的仁醫》的鍾嘉欣不值，爭議聲不絕，當時有傳無綫錫住薇薇，讓她暫避風頭，她予以否認：「唔係，其實上年拍完《法》劇後，接住就拍《寵愛Pet Pet》，因為疫情拖長咗，一套劇都拍5個月啦，所以一路都拍緊嘢冇停過。」

「控制唔到人哋喜好」 對於網民的抨擊，薇薇處之泰然，認為最重要是做好本分，亦接受自己的不完美：「拍劇係因為鍾意表演，塑造角色會做好演員本分，但呈現出嚟嘅結果係點冇辦法控制，所以唔會畀自己太大壓力，盡咗力做好就夠，正面、善意嘅意見會吸取，會幫到自己進步。總會有人批評，亦會有人讚賞，但係控制唔到人哋喜好，所以唔會諗太多嘢，做好本分。」

貴為視后，薇薇覺得跟以往沒有太大分別，獎項固然是鼓勵，但亦是另一個起點，她希望一步一步做得更好。面對逆境，她會以正能量面對批評：「其實唔係咁多時間經常去睇，拍緊劇會Focus喺角色度，我老公都話我一開工就係戲癡，朋友都投訴我開工好似消失咗咁，對上一次見定欣佢哋已經係上年新年，好投入喺戲劇世界入面。」

付出200分努力演出的薇薇，多得家中有「最強後盾」老公給予支持，對方不但沒有埋怨，更在背後默默守護她：「收工返嚟，佢會半夜起身煮消夜畀我食、陪我傾偈，好感動。」結婚多年的她，坦言有想過做媽媽，但有小朋友就要全程投入照顧，現時未能付出那麼多時間，故等待上天安排。