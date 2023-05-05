𡁻完讚！舊愛賓佬技巧好 桂莉芙白德露恨再床戰畢彼特

現年50歲的奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），曾先後與兩大「荷里活男神」畢彼特（Brad Pitt）及賓艾佛力（Ben Affleck）拍拖，她近日接受網台節目訪問時，被問到哪位前度的床上功夫較好，把口向來唔收的她當然有問必答！

桂莉芙在網台節目訪問中，談到兩位前度的床上功夫，她尷尬表示：「呢個真係好難評論，因為畢係嗰種化學作用超強、真命天子嗰種愛人，至於賓……根本係『技巧』卓越。我唔敢相信我個女Apple聽緊呢個訪問！」她又大讚兩位前度接吻技巧好，主持即「打蛇隨棍上」，要她在兩位前度及歌手前夫Chris Martin於「F**k, Marry, Kill」（上床、結婚、殺害）當中作出選擇，桂莉芙即直言想再與畢佬上床，而她會再嫁給Chris，因為他給予她真正的人生摯愛－她的子女。至於想殺哪位，她避而不談，但指賓佬經常逗她笑，畢佬則是個浪漫伴侶，亦是比賓佬較好的演員。

「畢」了情分手心碎 除了「說性」之外，桂莉芙亦在訪問中「談情」。她提及與畢佬的一段情，表示一見鍾情，而對方是在阿根廷度假時向她求婚，她說：「有一晚我哋喺阿根廷一個小鎮租住咗間屋，（求婚）喺露台上發生，但願我完全記得佢當時講咗乜。佢喺度向我求婚，絕對係冇得彈，我當時好興奮，嗰一刻我好驚喜。」她亦有提及2人分手時，感覺到徹底心碎。

桂莉芙於1995年與畢佬因合作《七宗罪》（Seven）而撻着，拍拖1年即訂婚，但最終分手收場。與畢佬分手後，她再與賓佬因合作愛情片《自製多情》（Bounce）擦出火花，相戀3年。經歷兩次情傷後，2000年初她與英國樂隊Coldplay主音Chris Martin拍拖並開花結果，雙方於2003年結婚，育有1子1女，至2014年宣布離婚。