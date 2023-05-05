暢所欲玄：金木水火四吉神 人人中年必行運

上回向大家介紹，八字於四季出生之五行旺氣，找尋相對可平衡的，陰陽四象四吉神之相配。冬季水旺，喜用火來溫暖之吉神，秋為少陰之氣，喜用少陽木來相配，這樣的吉神喜用，相信部分讀者都有聽聞。

八字命運中的大運，是由命中月令演變出來的，你的出生月份是夏天午月，則大運開始，自然是午之前後巳火或未土。男命陽年出生，或者女命陰年出生，則大運順行下去，就是未之後申之後酉……男命陰年生，或女命陽年生，則大運逆行而走，就是巳之後辰之後卯……

當大家知道八字的大運，不論順行或逆行，每十年轉一個運，未申酉戌，經過這四十年之後一定是亥子丑三十年水運，或逆走巳辰卯寅，之後必定丑子亥三十年水運。如果未月出生，則申酉戌三十多歲就行亥子丑水運了，所以金木水火四象吉神論喜用神必然在中晚年行三十年運。

自古英雄出少年，人人都喜早行運早享受。同樣於午月出生，喜用水為吉神。例如5歲開始，順行未運十年後行申，逆行巳運十年後行辰。申子辰三合為水局，申辰有水，所以15至25歲，則可行十年吉運了。所謂少年行運，正因如此。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅