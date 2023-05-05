MIRO招新血 鏡粉狂踩 姜濤初嘗人父滋味 當場縮沙

男團MIRROR人氣王姜濤的自家品牌終於面世，日前他在社交網分享製作及拍攝宣傳照的花絮片段，片中見有份幫忙搞品牌的古巨基及其太太Lorraine亦有上鏡。首次做老闆的姜濤作自我介紹時，笑說：「我係品牌嘅主理人姜濤，好爽呀講呢句！我終於捱到嚟呢一步喇，有自己嘅品牌。」他指造衫與造歌相同，步驟及工序比想像中多，雖然花上不少時間，但感覺值得。

姜老闆做埋生招牌，擔任模特兒拍攝宣傳照，同場有個小Model，雙方打成一片。姜濤又孭又抱，小男孩則以「頂頭槌」鑽其胸口，非常搞笑，姜濤似乎亦被玩謝，抖大氣笑說：「今日喺活動我先講想快啲生小朋友，我諗依家要收番呢一句，唔使咁早生！我仲話生一男一女，我覺得呢件事唔係好成立。」

嘲續會換「機會」 另外，MIRROR官方歌迷會「MIRO」成立一周年，昨日公布會籍續期及新入會詳情，結果惹來爭議，「鏡粉」的不滿聲音瘋狂洗版！雖然新會費減價，但最早入會的會員續會費卻竟是最貴，而官方列出11項會員福利，包括預訂MIRROR及個別成員演唱會門票的機會、參加及訂購MIRROR周年活動門票的機會等，被揶揄其中8項會員福利都只是得「機會」，有鏡粉冷嘲熱諷：「會員福利係8個機會？」、「算吧啦，上年做會員，一次都冇抽中過！仲叫人續會？都幾好笑」、「MIRO都係掠水，但畀個機會你咋」、「我上年$440買到0個機會」等。