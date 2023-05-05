中娛星動：同門白鹿踩住上？ 吳謹言冇劇拍 網民怒吼轉行

內地女星吳謹言雖然憑《延禧攻略》一劇成名，但近日被粉絲指她長達27個月冇劇拍，紛紛怒插她食言還未拍劇，連女二也不願做，不長進欠事業心，倒不如及早轉行，甚至退出娛樂圈！有傳她更被同門女星白鹿踩住上。

吳謹言5年前憑內地劇《延禧攻略》紅遍中港台，惟後勁不繼，之後主演的內地劇《皓鑭傳》、《我的砍價女王》及《尚食》等都反應一般，未再有代表作，而她最近出戰內地真人騷《乘風2023》大獻跳唱伎倆，更被網民留言怒批！網民指她已長達27個月未有拍劇，反而常在多個綜藝節目或晚會出現，留言指她去年曾表示會拍劇，但等了多個月一直沒消息，力批她「不長進」，連女二也不肯做，甚至叫她轉行，認為她令粉絲失望。

網民紛紛怒批：「有轉行的打算就提前告訴粉絲，雙方都有心理準備，粉絲的命也是命！」、「姐，你的事業心呢？」、「我覺得你辜負所有一直在等待你、喜歡你的粉絲，粉絲一直期待一直失望，也希望你能爭氣點呀，可是你呢？」、「我想罵你、擺爛三年了！還能爛到甚麼時候？」

于正被人鬧埋一份 至於一手捧紅吳謹言的內地製作人于正，同樣是網民圍攻對象，斥他把公司資源全放在同門另一女星白鹿身上，又指他不但未有為吳謹言開劇，又未能為她找到劇拍，完全是浪費演員生命，有網民直斥于正：「你的劇還開不開？不開就把吳謹言開了，放她出去拍別的！」、「要不早點退圈，要不跟于正一起去賣翡翠！」其實于正曾說過吳謹言爆紅後，有多個跟《延》劇同類型的角色找上門，本來有逾30個劇本選擇，但因疫情等問題，最後只有個位數的劇本可選，加上其演技曾被批，故于正建議吳謹言把工作暫緩，上演技課程作增值。