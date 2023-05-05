直擊吐露港嚴重車禍 衛詩雅死神擦身過 爆駕駛恐懼症

事後衛詩雅將意外一刻的片段上載至社交網，並發文：「前排揸車目擊一單嚴重交通意外……真係嚇死我#大家小心駕駛#原來我遇到危險係會講英文#開聲睇」，片中所見，一架私家車從衛詩雅座駕左後方駛向前右方連切兩條線，令最右線的藍色貨車閃避不及，私家車被貨車推行至少10米，現場頓時沙塵滾滾，私家車更險被撞至粉碎，衛詩雅的座駕在兩車旁邊貼住駛過，場面相當驚險！

陳家樂安慰

安然無恙的衛詩雅事後自拍報平安，呼籲大家小心駕駛，更自嘲事發時驚訝高呼：「好驚呀，Oh My God！」其好友陳家樂留言安慰，並表示：「真係好恐怖。」衛詩雅昨日接受本報訪問時，透露未受牽連，座駕亦沒有損毀，惟心理上留下很大陰影，雖然事發至今已兩個星期，但想起意外一刻猶有餘悸，她說：「撞嗰刻真係好大聲同超級驚，好在當時架車旁邊冇其他車！我唔知後來發生咩事，只顧向前揸，唔敢再望去後面，成個人震晒，後來要停低架車冷靜！嗰時個腦真係一片空白，依家諗番，好在貨車司機係扭右邊軚，如果扭左，我就一定避唔過，後來幾日我有留意新聞，唔見有報道，相信應該係兩位司機都大步檻過，人安全就安心晒！」不過，她坦言現時有駕駛恐懼症，如非必要，暫時不會親自開車：「經理人喺度嘅話，我會叫佢做代駕，如果真係冇得揀要自己揸，我都只能龜速行駛，一於安全至上，命仔緊要。」