娛樂

樂宜歎甜品 化身文青女神

樂宜自稱額頭痛，要食甜品放鬆心情。 樂宜自稱額頭痛，要食甜品放鬆心情。
樂宜自稱額頭痛，要食甜品放鬆心情。
「DJ女神」樂宜擁34C傲人身材，不時在社交網上載靚相益宅男。日前她去Cafe歎甜品，一頭長曲髮的她穿上吊帶小背心，性感之餘帶點文青氣質，非常吸睛，她留言：「額頭痛，放輕你嘅眼神，張開你嘅嘴巴，好，Hold住！」網民紛紛留言大讚：「大美女」、「呢輯相好仙氣」、「氣質女神」、「身材一流！」
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