獨家消息：相隔5年再闖武林 張智霖留港練功 飛刀「型」戰吳卓羲

近年積極在內地綜藝發展的張智霖，早前獲導演王晶力斟拍攝由著名武俠小說改編的經典作品《小李飛刀》，而與張智霖之前合作《披荊斬棘2》於內地人氣更上一層樓的吳卓羲亦是目標之一，若落實的話，兩人將繼《衝上雲霄Ⅱ》、《大灣仔的夜2》後再合作，張智霖近日更在港操練，誓以最佳狀態拍電影。

繼林峯《倚天屠龍記》系列及甄子丹《天龍八部之喬峰傳》後，導演王晶計劃找來近年在內地發展順暢的張智霖（Chilam）演出經典武俠小說《多情劍客無情劍》改編的《小李飛刀》電影版，若成事的話，是Chilam繼2018年拍過內地劇《古劍奇譚之流月昭明》後再演古裝。

打保齡練身手 1978年王晶父親王天林擔任監製開拍無綫劇《小李飛刀》，由朱江、黃元申、黃杏秀及李琳琳等主演，掀起武俠劇熱潮。多年來該題材翻拍過不少作品，例如王傑曾演出電影《小李飛刀之飛刀外傳》，而台灣藝人焦恩俊與內地影星吳京等亦演過袁和平執導的電視劇，就連周星馳於電影《唐伯虎點秋香》亦曾惡搞「小李飛刀」，曲線向前輩致敬。如今王晶承接父親王天林再拍此類題材，可算挑戰父親的經典作。

王晶一向善於選角，今次找來Chilam飾演文武雙全、對愛情專一、飛刀絕技例不虛發的「李尋歡」可謂入型入格。Chilam近日於香港休息，不忘相約朋友打保齡操練身手。其友人拍片放上社交平台，見Chilam輕輕鬆鬆打倒8個樽，有姿勢有實際！

而戲中另一重要角色、與李尋歡屬莫逆之交的「阿飛」，據知大有機會是早前參與內地綜藝節目《披荊斬棘2》的吳卓羲。早前他接謝天華棒，演出王晶製作的網絡大電影《老闆娘3》，與「中國第一美胸」徐冬冬合作。王晶對吳卓羲的評價相當高，覺得對方有演技有外形。至於《小》片女主角仍未定，不過，曾拍《喬峰傳》的內地女星陳鈺琪及王君馨有機會「冧莊」。而繼邱意濃、雲千千後，王晶最近正力捧另一「晶女郎」解斯童，她亦會參演一角，曾任模特兒的她參加浙江衛視節目《愛情連連看》後迅速走紅，身材姣好又擁40吋長腿，她亦不吝嗇身材，經常於社交平台上載泳衣靚相，獲不少網民讚索。

王晶：有消息會公布 對於將開拍《小》片，王晶只表示每年都會拍一部古裝片：「有消息會第一時間公布。」至於張智霖承認傾談中，但一切未落實。