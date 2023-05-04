出道一年 速破BLACK PINK紀錄 LE SSERAFIM新碟首日銷量史上新高！

早前捲入抄襲風波的韓國女團LE SSERAFIM，新碟《UNFORGIVEN》未受爭議影響，推出首日大賣逾102萬張，超越天團BLACK PINK成為首日銷量最高的韓國女團！

近年韓國女團當道，銷量及音源紀錄不斷刷新，日本偶像宮脇咲良所屬的韓團LE SSERAFIM於5月1日推出首張大碟《UNFORGIVEN》，雖然同名主打歌的預告片甫公開即被質疑抄襲西班牙小天后Rosalia的作品及造型，但絲毫沒有影響銷情。

專輯分為「常規」、「小巧」及「WEVERSE」3個版本，推出首日分別賣出51萬8,329張、38萬8,498萬張及11萬7,207萬張，合共102萬4,034張，輕鬆衝破百萬大關，除了勁過同樣人氣爆燈的新人女團IVE及NewJeans外，更超越前輩BLACK PINK去年憑專輯《BORN PINK》創下的101萬張首日紀錄，成為出碟首日銷量最高的韓國女團！不過，另一女團aespa將於本月8日推出新碟《MY WORLD》，預售量於上月24日已達152萬張，未知首日銷量會否超越LE SSERAFIM。

張元英晒腿答謝 此外，前日是LE SSERAFIM出道一周年，5名成員透過官方頻道開直播慶祝，穿上配合新歌主題的球衣，分享出道以來的趣事，又回答Fans問題。而上月10日推出專輯《I've IVE》的IVE於本周日結束宣傳活動，主將張元英上載身穿黑色打歌服的靚相，大騷長腿答謝Fans支持。