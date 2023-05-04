藝人楊玉梅日前相約好友朱晨麗、何國鉦、江希文到家中食火鍋，合照所見，息影多年的江希文雖已年過半百，但皮膚白滑緊緻，身材沒大變化，保養得宜，相比起同場35歲的朱晨麗更勝一籌。據知，當日江希文攜眷出席，而朱晨麗剛甩拖，冇另一半陪。