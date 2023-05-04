波波玩「凸」擊 引網民求愛

無綫「咪神」黃婧靈（波波）身材驕人，不時在社交網派福利吸Fans。心情極佳的她，近日上載一輯靚靚街拍，穿上吊帶小背心配迷你裙，大晒白滑肌膚及Fit爆身形，激凸上圍成功成為網民焦點，紛紛留言大讚：「近期最靚嘅一輯」、「陽光美女」，更有人趁機「求愛」，問波波是否願意成為他的情人。