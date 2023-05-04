冒風雪登天池 任達華一度斷聯

影帝任達華身家豐厚，但對電影事業依然有追求，近日他突然「失蹤」，原來低調飛往吉林省長白山，接拍內地首部以東北虎為題材的電影《虎視眈眈》。據悉，他在戲中飾演護林員，以保護野生動物為使命，該片旨在反映近10年內地對生態文明建設的重視，相當有意義，而同片演員還有憑劇集《微微一笑很傾城》打響知名度的牛駿峰。

劇組方面希望暫時將拍攝過程保密，但開鏡以來卻遇上不少旅客，間接令任達華的角色造型率先曝光！只見身穿厚重戲服、頭戴保暖帽的他留有白鬚，一臉風霜，與平日的型男形象有極大分別。旅客紛紛將「探班片」上載至互聯網開心Share，不約而同大讚任達華親切貼地，不介意與旅客閒聊及合照。

繪畫自娛 長白山氣溫低至零下15度左右，攝製隊日前更登上海拔逾2千米的天池取景，由於網絡信號差，任達華一度與妻女斷聯，加上漫天冰雪兼完全沒有娛樂，情緒難免受影響，幸他懂得自娛，爭取機會以人參及白樺樹為「模特兒」，畫七彩畫減壓。

日前記者排除萬難與任達華取得聯絡，他只簡單回應：「劇情及角色遲啲先同大家講，不過呢度真係幾凍，我都係首次登上天池咋！風景好靚，係大風咗啲囉！（冇啖好食？）又唔係喎！因為呢度好接近韓國邊境，大家好鍾意燒肉同泡菜，都幾好味。」他預計月底前可煞科，將會即時返港，因為接下來仍有其他工作安排。