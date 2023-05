近年在美國荷里活影壇發展的陳法拉,同時也不忘照顧家庭,日前她網晒和老公Emmanuel Strachnov到法國海邊度假的照片,原來並非二人世界,而是曾拍過《Romeo and Juliet Killers》等電影的美國女星Leigha Sinnott和丈夫兼影星Rowan Vickers親自款待。兩對星級夫妻期間齊齊出海,陳法拉分享丈夫划艇時的照片,更把電影《Fifty Shades of Grey》(《格雷的五十道色戒》玩食字留言:「Fifity shades of blue.」來形容享受景致一片藍的歡悅,並說感謝Leigha Sinnott的熱情招呼,不少網民不但羨慕她交朋結友全是荷里活級,又指她把握與丈夫共處的時間。