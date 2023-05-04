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炎明熹內地登台獲激讚
「聲夢人氣王」炎明熹憑節目《聲生不息》於內地爆紅，日前她到珠海為戶外騷登台，連唱3首個人作品，包括《大開眼界》、《最牽掛的》及《好想約你》，並與《聲》拍檔「魔動閃霸」合體演出。當日她以小背心上陣，18歲長大成人的她散發出一陣青春氣息 ，網民大讚人如其歌《大開眼界》。
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