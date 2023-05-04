摸Pet Pet：婚後添成員 養狗償心願 鄺美璇上堂學湊「女」 做好媽媽

2020年香港小姐友誼小姐鄺美璇自細鍾意比熊犬，今年自組家庭後，終如願以償擁有第一隻比熊狗女，她與老公視如「愛女」般看待，希望帶牠見識世界，給予家庭溫暖，並特別上堂學湊狗，做負責任狗主。

鄺美璇（Maisie）的愛犬McMuffin現年13個月大，在加拿大長大的Maisie，早就想養狗，可惜父母不太喜歡，今年她與金融才子Chit Chan結婚，因老公同樣愛小動物，婚後2人飼養了McMuffin。Maisie的胞姐鄺美淇（Maggie）同是港姐出身，是2016年馮盈盈同屆港姐，兩姊妹早前到山頂放狗，兩人顏值高企，加上狗女活潑得意，引起不少注目。

第一次飼養寵物，Maisie需要學習的事好多，並特別上堂學湊狗，由專業訓練員教授如何馴犬：「學咗好多嘢，知道狗要出街見吓世界、探索吓，從中學習，好似人類有時都需要靜吓，佢哋都要，聞嘢會令佢哋靜下來。」她又會相約其他狗仔主人，讓愛犬跟不同品種狗仔相處，擴闊眼界，Maggie笑言：「之前佢見大狗會驚，依家就唔驚。」

Maisie覺得主人放幾多時間去訓練和與愛犬相處，牠會感受到，笑言自己好像變了家長，要學做狗的媽咪：「學識咩時候要鬧同體諒。（將來都會做個好媽媽？）希望係，覺得養狗可以測試到母愛，依家放工好想快啲返屋企睇隻狗，覺得狗畀到家庭溫暖我哋。」她與老公對待愛犬，一個當好人一個做壞人，她自言是好人擔當，因為經常會被牠的可憐樣軟化，不捨得鬧。而她與老公都有生育計劃，但未有時間表，會順其自然，覺得有寵物陪住BB成長，對將來BB是好事。

難忘愛犬送上安慰 Maisie視狗女如親生女，初時瘋狂購買新衫為牠扮靚，狗仔床都有5、6張之多，方便狗狗去不同房間睡覺，被老公取笑她過分溺愛。提到愛犬的窩心舉動很多，她覺得狗憑感覺與人溝通，最難忘一次在家工作，因工作壓力大有情緒，愛犬立即上前安慰，十分有靈性。而Maggie原來小時候很怕狗，但接觸McMuffin後完全改觀，現在還當上契媽。