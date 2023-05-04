「理財TrendyToo」1歲大激賞！楊偲泳儲牌增值 Aska鎖定雙股

楊偲泳（Renci）與張馳豪（Aska）為「理財TrendyToo」成立一周年拍攝宣傳照，並分享投資之道。Renci覺得進修「儲牌」最實際，以考車牌為今年最大目標；升呢為「將軍澳巴菲特」的Aska則推介留意港股與美股走勢，趁低價入貨，隨時大有斬獲。

中國銀行（香港）（「中銀香港」）為慶祝年輕品牌「理財TrendyToo」成立一周年，「理財TrendyToo」品牌形象大使楊偲泳及張馳豪日前拍攝宣傳照，推廣由即日起至6月30日推出的「1齊享、1歲賞」，當中有多項以「1」為主題的周年慶祝優惠，以及加碼推出「1歲限時大激賞」，鼓勵年輕客戶透過中銀香港的手機銀行服務，輕鬆展開自主理財第一步。

解鎖投資技能 Renci透露上次透過「理財#YouTalk吧」活動認識了著名股評人胡孟青，請教投資心得後獲益不少：「做咗形象大使，真係好似『開竅』一樣，明白到理財對新世代嘅重要性，開始接觸多咗不同嘅理財及投資產品。依家慢慢將工作賺番嚟嘅錢整理好，似解鎖咗一種新技能。」

她覺得年輕人最好的投資策略就是進修，自問是好學之人，喜歡學習新事物自我增值，透露已訂下今年的目標：「進行『儲牌』，希望今年可以考到車牌。」又自爆投資有回報，為獎勵自己，計劃5月底到歐洲旅行，但行程不會太緊湊，主要是趁投入6月的工作前「充電」：「接咗一齣電影，仲有一套短劇，之前拍完嘅電影希望可以6、7月上映，到時要做宣傳。」

最忌做明燈 同場的Aska笑言成為「將軍澳巴菲特」後，不少友人向他取經：「唔想做人哋嘅『明燈』，我仲係投資理財嘅初哥，要繼續增進知識。我一向有留意港股同美股，如果價格合理都會入番少少，當然係能力範圍以內。投資最緊要量力而為，唔好有壓力。」他又推薦透過手機開設中銀香港帳戶有着數：「手機銀行完成開戶同指定任務，唔單止有港幣100蚊獎賞，用手機進行首筆股票交易，仲可享港幣1蚊佣金優惠添！」此外，忙拍劇的他預告5月中會推出第2首單曲：「主打抒情K歌曲風。」

為了慶祝「理財TrendyToo」推出一周年，18至35歲年輕客戶於今年5月至6月期間成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的周年限時優惠，包括全新客戶經手機開戶可享100港元獎賞及100天港元活期儲蓄存款優惠高達2.18%；首次經手機登記發薪服務可享100港元獎賞；首筆股票交易可享1港元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲100港元獎賞及享0%認購費；首次申請Chill Card即享額外迎新獎賞100港元；首次綁定及使用BoC Pay可獲總值100港元迎新獎賞等。