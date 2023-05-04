「12怪盜」身懷絕技 MIRROR奉旨搞Gag 叫粉絲翻睇計戲份

男團MIRROR昨日齊齊穿上戲服，出席主演電影《12怪盜》開鏡儀式，更揭示各自的「秘技」。電影女主角欠奉，成員呂爵安（Edan）即自稱「呂主角」，引得全場爆笑。談到明年初補辦演唱會，隊長Lokman承諾一定有足夠時間綵排。

MIRROR各成員與《12怪盜》幕後昨日進行開鏡儀式，祈求工作順利及電影大賣，各人「劇透」講述角色特點，當中Lokman精通解鎖、姜濤懂得催眠、Edan游繩技巧相當熟練。他們明言會將平日的笑話搬上大銀幕，而今次電影主題是宣揚團結精神。

Edan爭做「呂主角」 談到拍攝進度，Lokman表示已完成十多組拍攝，預計6月煞科。問到Anson Lo是否打得最勁的一個？他說：「我哋幾個人都有打，好似Lokman同Tiger咁，大家差唔多。」至於女主角，他們即時起哄：「欠奉！（唔係呀？）咪就係唔係呀嘛？因為我哋12個度故事已經好難喎！」此時Edan跳出來大搞爛Gag：「我咪係『呂』主角囉，最甘一定係Jer，因為佢金色頭髮！」

問到拍攝過程中可有爭吵？Lokman笑說：「點解要鬧交？呢啲叫摩擦，一定有。」隨即與AK扮「擦身」。再問到會否擔心戲份不均，惹來粉絲投訴？他說：「一定有主有次，想知邊個戲份多啲就要留意，或者大家帶計時器入場計吓，一次計唔清咪睇多次囉！其實呢個唔係數學題，好難計得盡，最緊要係成件事出嚟好睇同舒服。」

預告演唱會有新元素 對於已宣布明年1月移師亞博補辦團隊演唱會，他們表示已進入前期工作，保證今次有足夠時間綵排：「表演會有新元素，同時有啲舊環節保留。（粉絲擔心場地轉咗，啲位會好遠？）呢個要交番畀公司處理。（你哋身心都準備好？）係。（加場？）呢樣更加要處理好好多問題先，之後再諗。」至於提到姜濤日前獲粉絲在「姜濤灣」大搞慶生活動，有途人投訴「阻街」，他表示：「好多謝粉絲咁有我心，但真係唔好影響到其他人。」