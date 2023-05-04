羨慕退役後事業有成 方力申跟「雙冠軍」學習 享受豐盛人生

藝人方力申昨日與兩位前體壇前輩李大雙和李小雙交流，方力申謙稱自己是業餘冠軍，不能跟世界冠軍相提並論，但好想學習兩位前輩退役後，仍努力不懈達到事業有成的「雙冠軍」，希望日後也能享受豐盛人生！

前國家體操隊隊員李大雙和奧運金牌得主李小雙以代言人身份，昨日出席在中環四季酒店舉行全新「享派」鮮果運動飲品系列大中華地區發布會暨體驗派對，由天韵國際控股有限公司主席兼行政總裁楊自遠和副主席楊雲耀陪同出席，方力申（小方）則以星級特別嘉賓現身。3位不同界別的前運動員同台，非常難得，李大雙和李小雙大受來賓歡迎，成為集郵對象，他們都來者不拒，十分友善，並走到會場的鞍馬裝置前打卡，小方亦有樣學樣，在跳水裝置前扮跳水，融入氣氛。

積極減肥拍劇 方力申、李大雙和李小雙於台上主持發布會啟動禮，小方大玩食字，笑言自己跟兩位世界冠軍有共通點，就是大家都是「運動（完）」，因均已退役。他指兩位是世界級運動員，自己只是香港運動員，更是業餘水平，李小雙即表示大家都是冠軍，沒有區別，並鼓勵小方繼續努力。

小方表示跟兩位前輩曾有一面之緣，兩次碰頭均感覺榮幸，直言好想向他們取經，了解他們退役後的生活：「佢哋都事業有成，投資有道，希望可以帶挈吓！」隨着社會復常，工作接踵而來，近日他積極減肥為拍劇作準備，除控制飲食外，又做高強度運動，經常做到爆汗：「今次拍《逆天奇案2》要查案，唔使除衫，但希望上鏡瘦啲，不過時肥時瘦，好彩仲有時間減。」8月他將赴日本參加《世界先進游泳比賽》，昨晨6時半便起床操水，希望時刻保持比賽的熱血。

冠軍眼光選出冠軍產品 李大雙和李小雙對產品及市場都十分了解，李小雙於台上要求先喝一口解渴，甚為稱職，他們說：「享派鮮果運動飲品系列，以現代營養學及運動醫學理論作依據，為飲用者提供營養補充及維持身體健康等多種功效，我們以『冠軍』的眼光挑選出『冠軍』的產品，幫助大家達到運動健康好營養的願景。」