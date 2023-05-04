恨正式合作拍劇 林夏薇拒「兄妹戀」 寧演林峯後母

林夏薇在新劇迷戀堂兄林峯，笑言感覺怪怪，揚言將來有機會合作，只要不是飾演情侶便可，要她扮演林峯後母也不介意。

藝人林夏薇、張頴康、蔣祖曼、黃嘉樂與趙璧渝等，昨日在將軍澳電視城宣傳無綫劇《法言人》，總監製劉家豪宣布該劇首兩周播出，成為myTV SUPER今年9點半劇集至今的直播點擊冠軍，而薇薇在網絡平台討論度更一度成為正評首位，她表示在街上被人稱呼「田律師」，相當高興。

談到堂兄林峯以「管家仔」片段被客串現身《法》劇，成為薇薇的夢中情人，問到兩人可有機會真正合作？她說：「合作要等公司邀請，我哋未試過一齊拍劇，冇諗過我哋第一次合作係咁，依家啲CG真係犀利。將來如果合作，只要唔係做情侶就乜都得，就算做後母都得，總之唔好做情侶，因為唔只佢，我都覺得怪怪哋。」

張頴康呻窮 而張頴康笑言與蔣祖曼是劇中「女上男下」CP，蔣祖曼連忙解釋是「女尊男卑」，又指會主動出擊追求張頴康：「現實生活中未試過追男仔，就算好鍾意都會忍住，通常啲男仔唔鍾意我呢啲類型，都係鍾意靚女。」張頴康笑言現實中未試過被女性主動追求，故要在劇中好好享受。提到兩人情侶形象受歡迎，可想一齊接Job搵真銀？張頴康笑言：「其實我哋好等錢使，有咩唔使搵馬國明佢哋，搵我哋啦，就算我哋嚟緊要開《逆天奇案2》都可以度到期。」