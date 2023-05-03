Georgia Steel曬傷靚膊

英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）25歲女星Georgia Steel，早前到熱帶地區度假，穿上淺藍色比堅尼的她在棕櫚樹下留影，獲網友留言大讚！另外，她又換上白色比堅尼，戴上白色鴨舌帽，在度假屋外挨柱擺甫士。不過有網友留意到她膊頭有點曬傷，提醒她要搽太陽油！