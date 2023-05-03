首襲《MET Gala》與楊紫瓊敍舊 宋慧喬回春「公主切」 谷胸鬥Jennie

韓國「百想視后」宋慧喬挾復仇劇熱潮首度襲美國慈善晚會《MET Gala》，變髮回春的她以韓國流行的「公主切」髮型霸氣登場，谷胸與女團BLACK PINK成員Jennie鬥靚之餘，又與相識15載的亞洲首位奧斯卡影后楊紫瓊夢幻同框！

被喻為時尚界奧斯卡的年度盛事《大都會藝術服裝學院年度慈善晚會》（MET Gala）前日在美國紐約舉行，一如以往有大批紅星以浮誇造型搶Fo。鑑於K-Pop與韓劇熱潮近年席捲全球，韓星亦成為今屆盛會的焦點。現年41歲的宋慧喬便挾復仇劇《黑暗榮耀》系列的氣勢首度亮相活動，上周於韓國《百想藝術大賞》捧走視后的她狀態大勇，以優雅香檳色Tube Dress配上韓國今年最流行的「公主切」髮型，兼駁了一條長辮子登場。風騷滿場飛的她，與英國一代名模姬摩絲（Kate Moss）的女兒Lila Moss合照外，又與韓團BLACK PINK成員Jennie夢幻同框。

喬妹與Jennie分別叱咤影視及音樂界，雖然年齡差距14歲，但變髮回春的喬妹谷胸與Jennie合照也絕不輸蝕，而Jennie出席《MET Gala》亦登上全球熱搜。至於今年3月成為奧斯卡首位亞裔影后的楊紫瓊，她與喬妹原來早於15年前已相識，2人闊別多年再度晚會碰頭，當然把握機會合照。

珍妮花Kim性感搶鏡 當日出席女星都爭妍鬥麗，拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）戴上紗布飛揚的黑色帽子，以上黑下白的連身長裙現身，上半部中門大開。而美國真人騷女星Kim Kardashian則以一大抽的珠鏈構成上衣與裙子，僅遮住重要部位，獨特又性感！美國女模Karlie Kloss身穿黑色連身裙展示大肚，宣布懷上商人老公Joshua Kushner第2胎。

另外，喬妹於昨日公布的「韓國2023品牌客戶忠誠度大獎」名單中，與韓劇《代理公司》女星李寶英成為韓國女演員部門得主；人氣組合IVE與NCT 127獲選為歌手部門得主；男星孔劉與前滑冰運動員金妍兒則齊膺「廣告模特兒獎」。