暢所欲玄：肖牛者之姻緣錦囊

‧戀愛特色：肖牛者本質抗拒改變，但有時因為工作需要，也會作出配合，不過一旦談情說愛起來，最能體現肖牛者的本來面貌。

肖牛者一般不會因為急着拍拖而隨便選擇對象，挑選伴侶的過程十分謹慎，奉行寧缺勿濫原則；即使拍拖，也不會四處張揚。在談戀愛時已認定對方為終身伴侶，忠誠度在十二生肖中是一等一。不過，肖牛者絕少會出現閃婚，通常是經過一段深入的拍拖階段，才會落實名份，一來源於凡事喜歡慢慢來的態度，二來是想有一定的經濟基礎才建立家庭。

肖牛者很少主動去提出分手，若情海翻波，很多時只會處於被動位置，甚至很死心眼地去等待對方回心轉意。但有時緣盡了便要學懂放手，這一點值得肖牛者多加注意。

‧男性貼士：重視家庭生活，加上從一而終的天性，能給予伴侶很大的安全感。但肖牛的男性有點不解溫柔，適當時候也要懂得製造浪漫氣氛，談情技巧上還有待改進。

‧女性貼士：對孝順的異性特別容易有好感，也很有條件成為賢妻良母，但因為個性慢熱，即使心有所屬，也不輕易外露情感，所以有時會錯失良機。如果要追求她們，主動之餘也要有足夠耐性。

堪輿學家麥玲玲師傅