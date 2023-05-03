歌手陳柏宇接連公布兩個喜訊，首先是下月將在英國為巡演揭開序幕，於曼徹斯特和倫敦兩個地方演唱，以答謝移居英國的樂迷多年來的支持；此外，他的新歌《一人傍晚藝術館》成為他首支五台冠軍歌作品，他說：「好慶幸大家都鍾意呢首歌，因為我都好少唱呢種好Chill嘅作品，連同巡演兩大喜訊，梗係好興奮。」