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任賢齊食麵難逃耳目
台灣歌手任賢齊日前在內地武漢被野生捕獲，有網民影到他在平民麵店食撈麵，不過由於其Cap帽壓得太低，只能見到嘴巴，該網民初時不以為意，直至小齊抬頭，才驚覺有明星坐在鄰桌，網民還聽見他大讚：「真的很好吃。」
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