娛樂

陸浩明女友 墾丁晒水着
藝人陸浩明（6號）到了台灣墾丁為圈外女友陳詩欣（Ayan）慶祝生日，Ayan上載性感泳衣照，S形曲線一覽無遺，她表示︰「無邊際泳池，日落時候更靚。」不過網友將重點放在Ayan的美好身材上。6號更擔當攝影師拍攝女友介紹酒店房，短片可見房間有一個大露台，無敵大海景盡收眼底。
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