周星馳徵求爛片名單 自踩《長江7號》？

周星馳近期活躍於社交平台，並與粉絲互動，日前勞動節假期，他於網上發文集思廣益，徵求必看好電影打發時間，也要求「爛片名單」避免中伏，他笑指：「五一假期，最好就是看電影，求古今中外必看和千萬不要看電影指引。」更表明：「小弟的電影可免，我不想看。」兼附上一張《長江7號》的電影截圖，似乎暗示最不想看這部作品。其實該片票房極高，僅次於《功夫》及《少林足球》，而且是周星馳到目前為止的最後一部主演作品，極具代表性，相信他只是因為看過太多次而「不想看」罷了！