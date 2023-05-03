周星馳徵求爛片名單 自踩《長江7號》？
周星馳近期活躍於社交平台，並與粉絲互動，日前勞動節假期，他於網上發文集思廣益，徵求必看好電影打發時間，也要求「爛片名單」避免中伏，他笑指：「五一假期，最好就是看電影，求古今中外必看和千萬不要看電影指引。」更表明：「小弟的電影可免，我不想看。」兼附上一張《長江7號》的電影截圖，似乎暗示最不想看這部作品。其實該片票房極高，僅次於《功夫》及《少林足球》，而且是周星馳到目前為止的最後一部主演作品，極具代表性，相信他只是因為看過太多次而「不想看」罷了！
陳家樂自薦《不日成婚》
貼文一出引來大批粉絲留言，演員陳湛文力推自己有份演出的電影，而剛結婚的陳家樂則表示：「星爺！《不日成婚》有士巴拿幫手編劇，可以一試。」之後台灣男星林柏宏亦來湊熱鬧，極力推薦有份參與、在港上映中的《關於我和鬼變成家人的那件事》，成功引來周星馳親自留言，搞笑地反問他：「為甚麼不請我看首映？」嚇得林柏宏連忙回覆：「我馬上處理（跪）。」
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