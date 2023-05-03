陳喬恩偶遇工藤靜香 賣口乖得罪人

台灣女星陳喬恩最近赴韓工作，在當地巧遇日本女星工藤靜香，她分享合照並興奮表示從小看對方的戲長大，卻被批說話欠尊重。

陳喬恩憑劇集《王子變青蛙》及《命中注定我愛你》等台劇走紅，獲封「偶像劇女王」。她近年轉攻內地發展，早前就釋出新作《烈焰之武庚紀》個人照，不過疑因過分修圖而引起外界熱議。工作繁忙的她懶理是非，日前飛抵南韓開工，並在社交網上載當地照片報告行蹤，見她遊覽了不少名勝，又分享了美食照，當中見女星許茹芸亦有同行。

怕醜合照硬晒軚 不過此行最難忘的，是她竟偶遇日本萬人迷木村拓哉的太太工藤靜香，並把握機會成功合照！相中見她一臉害羞地站在偶像身邊，雙手交疊放在前方，明顯緊張得硬晒軚，她發文：「歐尼（韓文『姐姐』音譯）我從小看你的戲長大的哎。」

工藤靜香曾被網民狠批隨着年齡增長而容貌崩壞，之前被批重手P圖的陳喬恩站在她身旁，明顯略勝一籌，而且她穿上厚底運動鞋，比偶像高出幾厘米，難怪她自信滿滿地上載合照炫耀一番。不過，有網民認為她「我從小看你的戲長大的哎」這句話似乎有欠尊重，因為對方只是較她年長9歲。