中娛星動：人紅仍念舊 成網民熱話 楊洋搞同學聚會 訂衫布置一腳踢

內地小生楊洋人紅卻非常念舊，畢業於解放軍藝術學院的他，近日發起「20周年同學聚會」。由場地布置到紀念T恤，他都親自悉心安排，讓出席的舊同窗盡興而歸。事情於網絡炒熱，楊洋人品再次獲網民肯定。

現年31歲的楊洋先後憑主演劇集《微微一笑很傾城》及《你是我的榮耀》而奠定內地劇壇一線的地位，近年工作更是應接不暇，但原來他依然與舊同學保持聯絡且時有聚會，對當年的學校生活更見懷念。2003年離開校園的他，近日發起了「很有創意的20年聚會」，活動於北京舉行，楊洋不單廣邀老師及同學出席，更落手落腳籌備，令出席者大感窩心及感動。

重回2003校園時光 在這個名為「愛．拾光」的聚會上，楊洋準備了圍上舞者、音符及校名的大蛋糕，白色紀念T恤上印有「2003」字樣，再加上場內的巨型簽名牆、出席者入場時領取的求學時期門禁卡名牌等，讓大家一下子彷彿回到學生時代的青澀。楊洋全晚除了忙於招呼賓客外，跳舞出身的他更放下劇集內斯文形象，與一眾男同學以當代舞贈興，又化身人形紙牌「任影唔嬲」，事後不少出席者都於網上晒相及感性留言，當中包括曾參演劇集《紅樓夢》的90後上位小花張馨予，以及曾與張智霖和陳小春等參加《披棘斬棘的哥哥》的劉迦，大家才知道2人原來與楊洋「大有關係」。

另外，楊洋與王楚然合演的劇集《我的人間烟火》月前已殺青，雖然暫時未有開播定案，但有心水清的粉絲昨日於網上發文，恭喜該劇開鏡一周年，並預祝收視長虹。