Edan挾持Anson Lo 封街對峙 MIRROR演唱會轉場 1月補辦

英皇電影《盜月者》煞科，導演率領Edan、張繼聰和白只等演員在片場開香檳慶祝。Edan上載煞科照，並有感而發：「由日本拍到香港，經歷了很多天的通宵，突然間又完成了。這次的拍攝又吸收多了很多很多的經驗值，最深刻的就是經常一起腦洞大開地鑽研劇本和角色，不斷地想把這個作品變得更好。大家一起花了很多的心思和時間，過程不容易但我很投入很享受，我想我真的很喜歡大家一起把一件事做好的感覺。」他感激每一位電影拍檔，特別是張繼聰和白只：「也辛苦所有的幕後人員，每天都比我們早開遲收，工作中間完全沒有休息的空間，尊重你們專業的每一位。」日前劇組在工業邨封街拍攝，數十名粉絲到場探班，當晚拍攝Edan挾持Anson Lo的鏡頭，經理人花姐全程監場，之後他們拍攝另一組戲，Edan在貨車旁衝上來並高呼：「舉高雙手，唔好郁！」Anson Lo即時停步，相當入戲。