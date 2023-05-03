Edan挾持Anson Lo 封街對峙 MIRROR演唱會轉場 1月補辦
男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤主演的《盜月者》終於煞科，經過長時間的付出，Edan坦言過程不易但很投入。另外，MIRROR去年舉行的演唱會因發生墮屏意外而腰斬，主辦方昨日公布補場事宜，將於明年1月移師亞博再開唱！
英皇電影《盜月者》煞科，導演率領Edan、張繼聰和白只等演員在片場開香檳慶祝。Edan上載煞科照，並有感而發：「由日本拍到香港，經歷了很多天的通宵，突然間又完成了。這次的拍攝又吸收多了很多很多的經驗值，最深刻的就是經常一起腦洞大開地鑽研劇本和角色，不斷地想把這個作品變得更好。大家一起花了很多的心思和時間，過程不容易但我很投入很享受，我想我真的很喜歡大家一起把一件事做好的感覺。」他感激每一位電影拍檔，特別是張繼聰和白只：「也辛苦所有的幕後人員，每天都比我們早開遲收，工作中間完全沒有休息的空間，尊重你們專業的每一位。」日前劇組在工業邨封街拍攝，數十名粉絲到場探班，當晚拍攝Edan挾持Anson Lo的鏡頭，經理人花姐全程監場，之後他們拍攝另一組戲，Edan在貨車旁衝上來並高呼：「舉高雙手，唔好郁！」Anson Lo即時停步，相當入戲。
姜濤探訪病童送蛋糕
另外，MIRROR去年7月在紅館舉行12場演唱會，惟第4場發生墮屏意外，演唱會即時煞停及腰斬，事後康文署暫停MIRROR紅館個唱主辦單位大國文化租用署方場地舉辦演唱會。至昨日，主辦方正式發布補場安排：「非常感謝觀眾們耐心等候，MIRROR演唱會補場謹定於2024年1月於亞洲國際博覽館Arena舉行，截至5月3日持有合資格演唱會門票人士可兌換補場門票。主辦單位將於一個月內公布相關補場門票兌換詳情安排。」叮囑歌迷留意官方平台公布最新消息。
另一邊廂，姜濤日前以大使身份進行探訪，為病童及各個家庭送上支持和祝福。他除了與小朋友唱生日歌外，又準備了籃球造型的生日蛋糕，亦為小朋友送上公仔和親筆簽名心意卡作為禮物。
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