韓國性感女神申才恩轉戰收費粉絲平台後，在個人社交網分享的照片，性感程度明顯不及以往大尺度。不過，為吸引更多新客戶過檔收費平台，她亦不時上載新概念靚相，日前便公開浸花瓣浴的香艷照，留言問大家覺得如何，大批網民狂畀心心及火熱圖像讚好。