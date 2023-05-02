韓流騷變澤國 被轟罔顧安全 IVE壓軸變落湯雞 張元英面容扭曲

人氣韓團IVE貴人招風雨，前晚壓軸演出韓流騷遇上暴雨，各成員穿高踭鞋跳唱，驚險萬分，主將張元英更被淋至張不開眼兼面容扭曲！網民炮轟主辦罔顧成員安全，未有即時煞停演出！

出道年半已人氣爆燈的女團IVE，上月推出首張正規專輯《I've IVE》強勢回歸，首周大賣逾110萬張，日本成員Rei因健康問題停工，但無損新歌熱爆，主打歌《I AM》橫掃音源榜，與另一新歌《Kitsch》共捧走音樂節目9個冠軍獎盃，風頭一時無兩！

前晚組合擔任首爾大型韓流騷《K-POP Super Live Concert》的壓軸表演嘉賓，是次演出旨在振興旅遊業，吸引大批海外韓流Fans熱捧，演出陣容還有THE BOYZ與ENHYPEN等男團，以及Oh My Girl、STAYC、Ke1per等女團。

Leeseo膝蓋受傷 STAYC以青春打扮演繹人氣Hit歌《Teddy Bear》及《POPPY》，而內地成員沈小婷領軍的韓團Ke1per以短裙晒腿熱舞，及至女團Oh My Girl演出時開始落雨，晒肩上陣的成員Arin要冒雨跳唱。

至於壓軸嘉賓IVE先以短裙仔表演《Kitsch》，當演繹新歌《I AM》時下起傾盆暴雨，舞台變得非常濕滑，5位成員穿上高踭鞋跳唱，頭髮與歌衫全濕透，當中張元英被雨水弄至睜不開眼，更一度面容扭曲，有成員差點滑倒，Leeseo更不慎割傷膝蓋，令歌迷非常擔心！

事後有網民炮轟主辦罔顧偶像安全，任由成員在惡劣天氣下強行演出；也有大批樂迷激讚IVE表現專業，即使在暴雨下跳唱，仍絲毫未有影響演出水準。