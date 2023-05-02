方紹聰出師不利 險爆頭

藝人方紹聰（奶仔）邀來胡敏芝及黃紫恩，拍住上主持無綫J2節目《野外步出3》。今次製作團隊直搗馬來西亞挑戰笨豬跳及飛索等刺激玩意，奶仔與胡敏芝首集已險象環生，前者出師不利險撞爆後腦，後者則一時「眼盲」幾乎發生意外，雖然大步檻過，卻已嚇到尖叫加腳仔軟。