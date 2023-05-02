5月2日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月02日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
卓林陪妻掃貨 網友嘆可憐
吳綺莉女兒吳卓林於2017年離家出走，與同性伴侶Andi到加拿大多倫多生活，近日，有網友發現2人現身當地超市，見卓林以全黑中性打扮示人，身旁的Andi手持購物籃只顧掃貨，未有理會在旁乖乖陪伴的卓林，網友表示：「小龍女吳卓林該不是被妻子Andi控制了？Andi對她嗤之以鼻，感覺好可憐！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230502-0502_00282_065/卓林陪妻掃貨--網友嘆可憐
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc