娛樂

卓林陪妻掃貨 網友嘆可憐

吳綺莉女兒吳卓林於2017年離家出走，與同性伴侶Andi到加拿大多倫多生活，近日，有網友發現2人現身當地超市，見卓林以全黑中性打扮示人，身旁的Andi手持購物籃只顧掃貨，未有理會在旁乖乖陪伴的卓林，網友表示：「小龍女吳卓林該不是被妻子Andi控制了？Andi對她嗤之以鼻，感覺好可憐！」
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