5月2日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月02日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
湯唯遇電騙 韓劇也抽水
內地女星湯唯早年在上海拍戲時遇上電騙，失去約24萬港元，而近日播映的韓劇《寶拉！黛寶拉》便把湯唯被騙寫成情節。劇中劉仁娜安慰被騙的朋友時，說很多專業人士也曾被騙：「天啊！湯唯也上當過，你知道湯唯吧，她很有名的。」湯唯在韓國的地位及人氣極高，網民笑指想不到編劇懂「抽水」，加入湯唯以增關注度。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230502-0502_00282_062/湯唯遇電騙--韓劇也抽水
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc