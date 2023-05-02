娛樂

湯唯遇電騙 韓劇也抽水
內地女星湯唯早年在上海拍戲時遇上電騙，失去約24萬港元，而近日播映的韓劇《寶拉！黛寶拉》便把湯唯被騙寫成情節。劇中劉仁娜安慰被騙的朋友時，說很多專業人士也曾被騙：「天啊！湯唯也上當過，你知道湯唯吧，她很有名的。」湯唯在韓國的地位及人氣極高，網民笑指想不到編劇懂「抽水」，加入湯唯以增關注度。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc