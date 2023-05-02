來港開騷 先做暖爸 周杰倫臨別依依 攬女唔放手

亞洲天王周杰倫（周董）將於本月5日在香港舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》，等了3年終於開騷，可謂千呼萬喚，有傳門票被炒至3萬元。現時為個唱準備中的周董，百忙中也不忘分享做「奶爸」抱女行沙灘的照片，更寫下甜到爆文字：「爸爸要去演唱會了，先再多陪一下。」父愛爆燈，連小S也留言：「好帥的一句話！」大批歌迷更大讚周董是超級暖爸！

被批評目中無人

此外，周董最近在社交網上載一幅名畫，他寫下：「有些藝術家一輩子在求新求變，有些人不變應萬變，請問如果已經是第一名的人要怎麼變？」沒想到引來許多酸民炮轟：「自我滿足才是殺死藝術的罪魁禍首，我以為你不會，但看來是我錯了」、「近年你總動不動自稱哥中之哥，別的前輩哪個像你一樣目中無人」，不過亦有很多人理解周董的幽默，叫他不必理會那些酸民，直言他永遠是歌迷心中的第一，五月天阿信也留言支持，叫他不需要改變！