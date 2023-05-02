去到海外同樣搶Fo Baby與外籍男 摸手咬耳仔

女星Angelababy自與黃曉明離婚後，感情生活備受關注。日前，她出席活動時與外籍男士言談甚歡，勾起網友諸多揣測。

Angelababy（楊穎）向來是時尚界及廣告界的寵兒，早前她獲邀出席美國珠寶活動，先後換上兩套設計獨特的黑色晚裝出席活動和晚宴，成為全場焦點。自2021年與黃曉明離婚後，她的感情生活一直備受注目，有網友釋出當日晚宴的片段，當中見她與在場一名高大外籍男子親密互動，頭貼頭咬耳仔之餘，2人談得興起男方更疑輕觸Baby手臂，對此Baby未有表現反感，更笑得相當開懷。

谷愛凌何超欣鬥「峰」騷 不過，有網友聲言該男子只是Baby曾代言品牌的CEO，2人有傾有講不足為奇。至於Baby心情明顯不俗，在社交平台上載短片，見她穿上公主風的粉紅色晚裝蓬鬆裙，大騷香肩美背，又對着鏡頭來個回眸一笑，電力十足。

活動上，Baby亦與「滑雪女神」谷愛凌同場，谷愛凌在社交平台上載與已故賭王何鴻燊千金何超欣、梅鐸前妻兼美國華裔名媛鄧文迪及護膚創辦人曾孫Josh Lauder妻子陳頌廉於美國出席時尚活動的相片，眾人活動前更相約食餃子。當晚超欣以超低胸服裝示人，豐滿上圍令人刮目相看，身旁的谷愛凌亦不遑多讓，以低胸連身裙搶鏡。