強勢襲港 壓軸登場 泫雅舞動音樂祭 派心獻吻冧歌迷
韓國天后泫雅前晚強勢襲港，參與全女班音樂祭瞓身演出，時而摸胸又唱又跳，又以廣東話打招呼冧爆粉絲，然而本地薑也毫不輸蝕，派出青春無敵的吳家忻打頭陣，兩地女神各出奇謀冧歌迷。
泫雅、歌手吳家忻（kayan9896）及組合Lolly Talk等前晚為音樂祭《SPACE MUSIC FESTIVAL》擔任表演嘉賓，吸引大批樂迷到場欣賞。女神kayan9896率先打頭陣，獻唱3首歌曲包括《Be around》、《Not too close》及《Think I’m in love》為音樂會揭開序幕，青春逼人的她成功俘虜一眾歌迷。再來有張蔓莎、張蔓姿姊妹性感登場，Fit爆身材非常養眼。
廣東話打招呼
天后泫雅壓軸出場，頭戴Cap帽、穿上白色短裙的她，健康又性感，甫出場即引來全場尖叫，她以廣東話向大家打招呼：「多謝，大家好，我係HyunA！」冧爆粉絲，又表示很掛念大家：「好耐冇見，大家準備好同我一齊玩未？如果可以的話我哋一齊唱！」之後便清唱幾句，台下粉絲立即跟着唱。整晚演出賣力又窩心，期間不停與歌迷互動，拿起歌迷手機與大家大合照毫無架子，又向歌迷派心、飛吻兼跟大家說「I love you」，將音樂會氣氛推到最高，最後她以一曲《BUBBLE POP》為音樂會畫上完美句號。
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