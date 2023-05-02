林宥嘉個唱尾場 林家謙送「祝福」

台灣歌手林宥嘉演唱會前晚尾場座無虛席，藝人包括魏浚笙、Winka及芯駖@COLLAR現身捧場。嘉賓林家謙登場時氣氛登頂，兩人合唱「家謙出品」、從未正式灌錄的歌曲《瑪利晚安了》，林宥嘉謙稱：「這歌如果由你唱，一定是another hit song，不過你讓我先唱了！」家謙即接口：「這首歌粵語及國語版本都係屬於林宥嘉！」家謙又重提去年自己個唱：「當時發生了點事情，幸而跟你通了電話，分擔及鼓勵了我！」此時他掏出一盒朱古力，取其諧音「祝福你」送給林宥嘉。

林宥嘉提到早前患上腸躁症病：「生病做不出專輯，平日食得很少，有時青菜也不能，孩子剛剛出世，我卻未能負起爸爸、丈夫及歌手的責任，看了很多醫生，最後靠寫日記痊愈。」完場後他於後台開香檳及受訪，指答應了子女帶香港點心回台送他們，他又搞笑自爆：「我第一天去了紅館附近的茶餐廳，聽到『阿姐』（侍應）講林宥嘉，我以為她們認得我，但原來她們只是在討論這幾天誰在開演唱會！」