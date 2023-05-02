娛圈單打：火併人氣鬥疊馬 你方唱罷我登場

MIRROR隊中兩大「人氣王」姜濤和Anson Lo不嬲係風頭躉，雙方粉絲亦各不相讓，不時發生偶像唱完歌即拉隊走人的「獨剩空櫈」場面，被批沒有「隊魂」。這種明爭暗鬥延續到4月最後一日，粉絲唔單止鬥多金，仲各自晒冷鬥疊馬，場面非常壯觀。

首先是教主空降沙田馬場擔任表演嘉賓，神徒聞風而至，據悉為了入場不惜早一晚通宵排隊。最終500名神徒攻陷馬場，放眼一片粉紅海，馬會更要出動鐵欄維持秩序，在賽馬史上絕無僅有。

原以為教主已很巴閉，豈料更精彩的場面還在後頭。當日是姜濤24歲生日，姜糖為了博偶像一笑，「姜濤誕」慶祝活動簡直鋪天蓋地。先在沙田科學園舉行慈善步行，超過6,500人參加，氹得壽星仔鬼咁高興，風騷現身；更讓人嘆為觀止的場面則在銅鑼灣上演，姜糖空群而出逼爆街頭，更有3架「姜叮」出巡，將現場擠得水洩不通，非常誇張。

雙方粉絲是否暗裏互鬥疊馬，大家心照，但以人頭計，今次姜糖勝過神徒卻是不爭的事實。話時話，儘管兩大人氣王私下老友鬼鬼，但教主近年的風頭，的確有超越姜濤之勢，尤其年頭的叱咤樂壇頒獎典禮，教主贏得「我最喜愛男歌手」，姜濤卻暴肥兼演出大失準，此長彼消，後者人氣明顯下滑。

不過，姜濤也沒有消沉太久，2月底宣告復出，該次活動他本來是全場焦點，誰知教主臨尾「西施一暈」又搶了Fo。其實，粉絲互鬥其來有自，由張國榮、譚詠麟到四大天王年代皆如此。看來，這兩位人氣王還有排鬥下去。