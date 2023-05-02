獨家消息：獲力捧拍住視后上 何依婷冧掂阿佘送禮 豪換新車

何依婷

宅男女神何依婷（Regina）近年成為無綫新一代力捧小花，近期拍住視后佘詩曼（阿佘）拍新劇，Regina更冧掂阿佘獲對方送靚湯，而成功上位的Regina近日被發現豪換新車。

2017年港姐亞軍何依婷早前成為無綫高層力捧名單之一，港姐出身的她不單有樣有身材，更是學霸，2017年入行，短短4年間已升呢成為女主角，於2021年在劇集《十月初五的月光》中擔正女一，飾演新版「祝君好」，被喻為「翻版佘詩曼」。

最近她拍住正版阿佘一齊拍攝新劇《NEWS新聞女王》，Regina在劇中飾演阿佘徒弟，她曾透露跟阿佘合作壓力大，為免連累對方，除努力背劇本外，不用埋位時會靜靜待在一旁偷師，而乖巧的她亦甚得阿佘歡心，昨日Regina在社交網的限時動態上大晒阿佘送贈的靚湯，寫道：「一人一壺靚湯，多謝Man姐」。

趕返豪宅備戰 另外，Regina近日同時忙於為新劇開工及宣傳正在播出的劇集《法言人》，日前約下午五時多，她出席完劇集宣傳活動後急急離開，開車返回位於紅磡的豪宅，之後未有外出，整日宅在家專心為拍劇作準備。未知是否因近年事業大躍進，其座駕亦由原本的白色名車換上另一部白色新車，實行換車獎勵自己。前年她就被指忽然富貴，搬入豪宅兼買靚車，雖然事後她解釋名車是二手車，不過今次終於可以換上新車，可喜可賀！