英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 毛毛故事時間（Ⅳ）
10:30 鴨嘴獸No-No
11:00 時空大冒險
11:30 午餐小時候
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 時光倒流七十年（S）（粵／英麗音）
3:00 穹蒼下的世界：南意大利（S）（粵／英麗音）
4:00 花生動畫（S）（粵／英麗音）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
5:00 芝麻街大酒店
5:30 時空大冒險（Ⅲ）
6:00 藍海世界（ⅤⅡ）（S）
6:30 澳紐豪華居庭（Ⅱ）（S）
7:00 手語新聞報道（S）
7:25 話說當年
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 明珠雜誌（S）
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅣ）（S）
9:30 花都奇遇結良緣（PG）（S）
11:50 晚間新聞及話說當年
12:10 明珠雜誌（S）
12:40 至尚生活（S）
1:10 中國24小時
1:55 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：